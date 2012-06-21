У селі Озерище Ліплявської територіальної громади на Черкащині — свято. Тут перед Новим роком відкрили сільський будинок культури. Через аварійний стан будівлі він не працював уже 19 років. І ось нарешті селяни зібралися на урочистості з нагоди завершення реконструкції й початку нового життя свого осередку культури.
Зроблено багато: укріплено стіни, перекрито дах, встановлено нові вікна й двері, оновлено підлогу, глядацьку залу, облаштовано опалення, встановлено теплогенератор. Цікаво, що ремонт і відновлення об’єкта культури згуртували не лише небайдужих представників громади, а й місцевий соціально відповідальний бізнес. Загальна вартість виконаних робіт становила близько мільйона гривень. З них майже половину надали громада та місцеві підприємці. До проєкту долучився агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт».
До речі, під час відкриття культурного об’єкта громаді села від холдингу вручено сертифікат на 15 700 гривень для придбання спортивних тренажерів. Голова Ліплявської ОТГ Сергій Геращенко висловив упевненість, що тепер будинок культури стане осередком активності й розвитку села.