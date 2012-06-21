Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Давня традиція розпочинали з Нового року «нове» життя нині у прифронтовій Донеччині набуває окремих сучасних особливостей.
Приміром, у Краматорську вже на другий день року прийдешнього до правоохоронців звернулися відразу троє місцевих жителів, які втомилися приховувати «старе» протизаконне минуле – участь у проросійських незаконних збройних формуваннях. 43-річний чоловік дав свідчення, що він, повіривши московській пропаганді про наступ «бандерівців» і «фашистів», із травня по червень 2014 року перебував у одному з підрозділів самопроголошеної «ДНР». У цей період «доброволець» чергував на одному з блокпостів у Краматорську, здійснюючи незаконний огляд транспорту та перевірку документів у водіїв і пасажирів. Однак невдовзі «ополченець» зрозумів, що російська пропаганда разюче відрізняється від української дійсності і тому нишком залишив лави незаконних збройних формувань. Подібні заяви у Краматорському відділі поліції написали також два брати 29 і 36 років, які вступили до НЗФ у квітні 2014 року і якийсь час шукали українських «диверсантів» чи «шпигунів» на блокпостах міста.
Після визволення Краматорська у липні 2014 року згадані чоловіки залишилися в місті, але потім ретельно приховували про свій зв’язок із бойовиками. І тільки із настанням нового 2019-го року вирішили скористатися шансом звільнитися від кримінальної відповідальності і добровільно здалися правоохоронцям. Зараз триває досудове розслідування: слідчі перевіряють діяльність колишніх найманців і якщо буде доведено, що вони під час перебування у НЗФ дійсно не скоювали важких злочинів, їх звільнять від кримінальної відповідальності.