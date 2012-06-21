На початку 2018 року в межах реформи сільської медицини на Харківщині розпочнуть будівництво перших 10 амбулаторій. За словами в.о. начальника управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Галини Сіроштан, загалом регіону нададуть 160 мільйонів гривень для будівництва 50 нових медзакладів. Проект передбачає не тільки спорудження, а й оснащення амбулаторій сучасним обладнанням для діагностики та лікування, зокрема засобами телемедицини, що дасть змогу лікарям звертатися по допомогу до колег з районних та обласного центрів, а також придбання службового транспорту. Крім того, в будівлі планують розміщувати житло для сімейних лікарів.
Як повідомила Галина Сіроштан, на Харківщині працюють 35 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 496 фельдшерсько-акушерських пунктів та 335 амбулаторій загальної практики — сімейної медицини. Загалом у цих закладах введено 900 посад лікарів. Укомплектованість лікарями становить 72%.
Як повідомив головний лікар Харківської обласної клінічної лікарні Богдан Федак, перелік перших 10—12 амбулаторій вже готовий, а стартує будівництво на початку наступного року.
Нині медичні працівники з районів мають змогу навчитися працювати з комп’ютерним обладнанням на курсах, організованих управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації на базі обласного інформаційно-аналітичного центру.