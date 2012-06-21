Міністерство охорони здоров’я готує нові рекомендації щодо вмісту аптечок у машинах українців.
Водіям доведеться суттєво оновити їхній склад після того, як правила почнуть діяти, – передає autodriving.
Медики запевняють, що йдеться не про якісь примхи, а реальні потреби, адже до 80% смертей внаслідок ДТП стається через надмірну втрати крові, котру неможна зупинити існуючим складом аптечок. Медичний інструктор Олег Картавий пояснює, що в нових аптечках неодмінно мають бути сучасні джгути, а ще термоковдра та еластичний бинт. В аптечках залишать рукавички, пластир, ножиці з тупими кінцями і клапан для штучного дихання, а розмір перев’язувальної косинки збільшать. І під питанням поки що шини для фіксації кінцівок та бинт, що спиняє кров. «Він не накладається згори. Він Z-подібно складений, цей бинт необхідно досить щільно та ефективно подати в рану», – каже Картавий.
Журналісти підрахували, що за найскромнішими цінами на новий варіант аптечки водіям доведеться витратити 600 гривень. Однак у міністерстві досі не знають, коли ж затвердять свій наказ і яким буде підсумковий перелік позицій у ньому. Якщо туди потрапить кровоспинний бинт, то він один, якщо найефективніший, виробництва Ізраїлю, коштуватиме не менше 1000 гривень.