Президент Петро Порошенко заявив, що між Україною та Туреччиною будуть відкриті нові маршрути авіа та поромного сполучення. Про це він розповів під час спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Укрінформ.
«Дуже перспективним виглядає розвиток та належне використання транзитного потенціалу України і Туреччини. Будуть відкриватися нові маршрути авіа та поромного сполучення між нашими країнами», — зазначив пан Порошенко.
Крім того, за його словами, у ході перемовин з турецькою делегацією було проговорено співпрацю в енергетичній сфері, зокрема, використання досвіду України для сприяння в розбудові атомної енергетики Туреччини, у тому числі підготовки турецьких фахівців.