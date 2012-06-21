Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» працює у Харкові вже вісім років. За цей час більше ніж сім тисяч його мешканців знайшли не лише нових господарів а й відчули їх справжню любов до братів наших менших. Про це поінформували в притулку для тварин, який днями відзначив аж дві пам’ятні дати — вісім років з дня його створення та 300-й день відкритих дверей.
У святковій церемонії, яка відбулася в межах заходу, центр поводження з тваринами відвідали усі бажаючі, поспілкувавшись з мешканцями котячого будинку. За традицією, яка склалася впродовж восьми років, харків’яни та гості міста, які відвідали притулок, вигуляли тваринок та погралися з ними, дотримуючись маскового режиму та необхідної дистанції, передбачених карантином.
Працівники центру повідомили, що за час діяльності, фахівці притулку провели 400 екскурсій для учнів шкіл, майже 120 занять з каністерапії для нарко- та алкозалежних і осіб з вадами здоров’я. А більше ніж три тисячі жителів Харкова, з числа пільговиків, скористалися послугами стерилізації своїх чотирилапих вихованців у ветеринарній клініці «Соціальний ВЕТцентр».