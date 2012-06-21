Попит на нові смартфони Apple, iPhone 11 і iPhone 11 Pro, виявився вище очікуваного. Про це розповів відомий аналітик Мінг-Чі Куо (Ming-Chi Kuo).
Нагадаємо, попереднє замовлення стартувало 13 вересня 2019 року в США і деяких країнах Європи. У США iPhone 11 коштує від 699 доларів, iPhone 11 Pro – від 999 доларів, а. iPhone 11 Pro – від 1099 доларів.
На молодшу модель iPhone 11 попит виявився «значно сильнішим», ніж очікував аналітик, завдяки новим кольорам і нижчою ціною відносно минулого покоління. Особливо популярні виявилися зелений і бузковий кольори. У iPhone 11 Pro користується попитом темно-зелений. Більш дорогий iPhone 11 Pro найбільше популярний в США, а недорогий iPhone 11 – в Китаї.
Таким чином компанія TF Securities підвищила прогноз щодо поставок iPhone 11 з 65-70 мільйонів штук до 70-75 мільйонів штук до кінця 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»