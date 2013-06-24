В Україні розпочався набір на Power Women 2026 — безоплатну навчальну програму для жінок, які хочуть увійти в галузь відновлюваної енергетики та отримати нові кар’єрні можливості в одному з важливих секторів для стійкості й відновлення країни.

Програму Power Women започаткували торік за участі Мінекономіки та партнерів Scatec, FMO, IFC, Swedfund та EdEra як ініціативу для розширення присутності жінок в енергетичній галузі. А 2026 року проєкт підтримала ще одна енергетична компанія — Elementum Energy.

Програма стала ширшою, до неї додали новий модуль з business development у відновлюваній енергетиці. Учасниці зможуть дізнатися не лише про те, як працює сонячна електростанція, а й про бізнес­логіку енергетичних проєктів, аналітику, безпеку й охорону праці на енергетичних об’єктах, ролі в команді, операційні процеси, закупівлі та взаємодію всередині проєкту. Торік понад 100 жінок подали заявки на участь, з них 20 взяли участь у проєкті, а 100% випускниць рекомендують програму іншим, повідомляє Мінекономіки.