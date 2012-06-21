До кінця цього року на Черкащині планують надрукувати 35 нових видань суспільно необхідної літератури за обласний кошт. Їх розподілять між шкільними та публічними бібліотеками області. Загальний наклад становитиме близько 12 тисяч примірників.
Як розповів перший заступник голови ОДА Віталій Коваль, це буде художня, історична, краєзнавча і дитяча література. Остаточний перелік для друку визначили за підсумками засідань експертної ради облдержадміністрації з питань книговидавничої справи. Для цього в межах регіональної програми розвитку інформаційного простору області на 2012—2018 роки передбачили понад мільйон гривень.
На засіданнях експертної ради вивчали потребу у виданнях для дітей із вадами зору й слуху, досвід дейзі бібліотек Львівщини (дейзі — особливо зручний для користувачів із вадами зору формат, оскільки він має функцію навігації аудійованою книжкою: незряча людина спроможна протягом кількох секунд знайти будь-який потрібний їй розділ, параграф, сторінку в такій книжці). Також визначали доцільність і якість художнього та змістового наповнення поданих на розгляд тематичних книжкових макетів.
У подальшому експертна рада ще вивчатиме потребу закладів освіти, спеціалізованих бібліотек у такій соціальній літературі, визначатиметься із жанрами, специфікою, кількістю книжок і віковою категорією осіб, які потребують літератури шрифтом Брайля, аудіокнижок.