Кожен, хто потребує підтримки для оплати житлово-комунальних послуг, може звернутися за субсидією не лише до ЦНАПів та уповноважених осіб виконавчих органів територіальних громад, а і до Пенсійного фонду України. Передача функції виплати субсидій Пенсійному фонду дозволяє оптимізувати процеси виплат, зробити їх більш прозорими та ефективніше адмініструвати. Українці отримуватимуть виплати зручно та в повному обсязі. Метою Міністерства соціальної політики є забезпечити право людей на допомогу від держави за будь-яких обставин, особливо ‒ в умовах воєнного часу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кожен, хто потребує підтримку вперше, має подати заяву та декларацію за встановленими формами (https://www.msp.gov.ua/news/16214.html ) одним із наступних способів:

• до ЦНАП або уповноважених осіб виконавчих органів територіальних громад;

• з 1 грудня - також до сервісного центру Пенсійного фонду України, або через веб-портал чи мобільний додаток Пенсійного фонду України;

• в електронній формі через Портал Дія.

УВАГА! У зв’язку з повномасштабною військовою агресією рф, у 2022 році Мінсоцполітики запровадило розгляд питання щодо призначення житлової субсидії на наступний період (з травня 2022 року по квітень 2023 року включно) домогосподарствам, які отримували її в опалювальному сезоні 2021—2022 років, без звернень громадян.

Передача функції ПФУ

З 1 грудня кожен має можливість звернутися за субсидією не лише до ЦНАПів та місцевих органів влади, а й до відділень Пенсійного фонду України, які працюють за екстериторіальним принциплом, що робить процес звернень ще зручнішим, аналогічно тому, як це передбачено для звернень з пенсійних питань.

Люди отримуватимуть виплати зручно та в повному обсязі, а завдяки розвиненим цифровим спроможностям установи, буде забезпечено вищу безпеку даних громадян.

Пенсійний фонд вже успішно забезпечив виплату субсидій протягом осені 2022 року в рамках першого етапу передачі функцій їх надання від органів соціального захисту населення.

Наразі Пенсійним фондом України розпочато другий етап – прийом громадян та розгляд звернень громадян з означених питань.

Із січня 2023 року призначення, нарахування і виплату житлових субсидій та пільг здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України.