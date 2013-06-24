Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром — міністром економіки та фінансів Республіки Корея Ку Юн Чолем. У центрі уваги була співпраця в межах Фонду економічного розвитку та співробітництва. Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва. Це стане найбільшим економічним проєктом у відносинах України та Кореї й відкриє новий етап у модернізації української залізниці. Проєкт передбачає проведення відкритого прозорого тендера серед усіх провідних виробників Кореї, що є принциповим для ефективності та довіри.

«Ми вдячні уряду та бізнесу Республіки Корея за підтримку України. Для нас це надзвичайно цінно. Корея має унікальний досвід відбудови та модернізації, і цей досвід стає основою нашого партнерства. Разом ми створимо сучасну безпечну інфраструктуру, яка забезпечить розвиток громад і зміцнить Україну», — наголосив Олексій Кулеба.

Окремо сторони обговорили впровадження нових механізмів, які дадуть змогу українським громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури: екскаватори, трактори, крани та інше обладнання. Одна із пропозицій — створення української міжнародної лізингової компанії спільно з корейськими партнерами.

Ще один важливий напрям — співпраця в межах офіційної допомоги розвитку. Нині в роботі шість спільних проєктів, ще 13 готують. Серед них — будівництво центру управління залізничним рухом, модернізація й підтримка української авіації, створення тренінгового центру важкої будівельної техніки в Житомирі. Ці проєкти розвивають транспортну, авіаційну та логістичну інфраструктуру і формують сучасну систему підготовки кадрів для відбудови країни, повідомляє Мінрозвитку.