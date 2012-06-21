З новими перемогами і нагородами повернулася до рідного Глухова на Сумщині 76-річна Катерина Шведова, яка все життя захоплюється спортом. Як повідомляє сайт hlukhiv.info, цього разу Катерина Федосіївна брала участь у міжнародних змаганнях серед ветеранів, що проходили у Мінському легкоатлетичному манежі Республіканського центру олімпійської підготовки.
У столицю Білорусі приїхали понад 300 спортсменів-ветеранів із 13 країн, і глухівчанка серед них була не найстаршою. Учасники виборювали звання найсильніших у штовханні ядра і стрибках у висоту. В обох видах представниця Сумщини виявилася на висоті у прямому і переносному значеннях: ядро штовхнула аж на 8 метрів 10 сантиметрів, а стрибнула на метр, ставши переможницею у своїй віковій категорії.
За це її удостоєно рясних оплесків уболівальників, грамоти, медалі індивідуального виготовлення та сувеніра, на якому викарбувано: «Кращій закордонній спортсменці».