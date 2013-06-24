Міністр оборони України Денис Шмигаль разом з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко та представниками Уряду презентували Проект Програми дій Уряду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Безпека й оборона — серед основних пріоритетів. Президент України Володимир Зеленський поставив чіткі завдання в цій сфері, які будемо послідовно реалізовувати», – заявив Денис Шмигаль.
Ключові пріоритети:
- Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам. За словами очільника Міноборони, оборонне відомство стимулює розвиток виробництва та впроваджує відповідні механізми. Серед них: Build with Ukraine та Build in Ukraine, «данська модель».
- Продовження зміцнення міжнародної підтримки, у тому числі через взаємодію з партнерами через нові інструменти PURL та SAFE. Зокрема, до ініціативи SAFE на 150 млрд євро уже доєдналися 18 країн, які зможуть спільно з Україною брати участь у проектах закупівлі зброї.
- Посилення роботи над забезпеченням ЗСУ всім необхідним. За поданням Міноборони Уряд ухвалив постанову про можливість військовим частинам за спрощеною процедурою закуповувати вживані пікапи, квадроцикли, мотоцикли. Збільшено формулу розрахунку коштів для бригад, аби вони могли напряму закуповувати потрібне їм оснащення.
- Цифровізація процесів у війську, аби спростити взаємодію між державою, виробниками й захисниками. Вже запущено в повну експлуатацію систему управління постачанням DOT-Chain — маркетплейс для Збройних Сил, який дозволить за лічені дні замовляти й доставляти військовим частинам усе необхідне. Як зазначив Денис Шмигаль, за перші два тижні роботи системи воїнам поставлено 1000 дронів. Також готується запуск Defence City — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК.
«Змінюємо підходи до управління, розвиваємо інновації, посилюємо взаємодію з партнерами задля безпечного й мирного майбутнього», – резюмував Міністр оборони України.