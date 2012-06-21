Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для посилення контролю за діяльністю фірм-посередників, днями набрали чинності нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, розроблені фахівцями Міністерства соціальної політики. Ці нововведення мають сприяти захисту прав, а інколи навіть здоров’я та життя українських заробітчан за кордоном, інформує на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заступник міністра соціальної політики Наталка Федорович.
Обов’язкова умова: серед документів має бути завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається українською або мовою держави перебування. Проект контракту також повинен містити дані про зобов’язання, які бере на себе іноземний роботодавець перед майбутнім працівником.
Слід приділити увагу таким пунктам договору (контракту):
♦ умови праці (із зазначенням заходів, спрямованих на покращення техніки безпеки та захисту здоров’я співробітника);
♦ оплату праці (розмір гарантованої роботодавцем заробітної плати);
♦ тривалість робочого часу та відпочинку;
♦ термін дії контракту та чіткі умови його розірвання.
Працівнику мають гарантувати право отримати соціальну та медичну допомогу, відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності.
«Плануючи отримати послуги від посередницьких фірм, пам’ятайте, що торгівля людьми є однією з найнебезпечніших сфер кримінального бізнесу після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками. Вимагаючи від посередника усі документи, визначені в Ліцензійних умовах фахівцями Мінісоцполітики, ви гарантуєте свою безпеку», – наголосила Наталка Федорович.