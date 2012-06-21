Ексміністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського обрано головою делегації Європейського парламенту з питань відносин з Україною під час засідання, яке відбулося у Брюсселі. Вітольд Ващиковський заявив, що делегація допомагатиме Україні у відносинах з ЄС, а євродепутати, які входять до її складу, ділитимуться позитивним досвідом своїх країн у євроінтеграції.
Польський політик наголосив, що внутрішні реформи — суверенна справа України: «Не хочу втручатися у ваш внутрішній демократичний процес. Ми за ним спостерігатимемо, можемо давати поради, якщо нас про це проситимуть. Але не маємо наміру вчити вас демократії». Він нагадав Києву, що «чинна влада може за якийсь час перетворитись на опозицію», тому до опозиції треба ставитися так, «як ви хочете, щоб ставилися до вас, коли ви станете опозицією».
Того самого дня обрали й голову делегації Європарламенту у справах Росії. Ним став євродепутат від Польщі Ришард Чарнецький. «Я дуже радий, що поляки обійняли дві ключові посади у сфері східної політики ЄС, яку провадить Європарламент. Це дуже престижно для Польщі, але це і великий виклик», — відгукнувся на призначення Ришард Чарнецький.
Тим часом комітет із правових питань ЄП не підтримав кандидатури угорця Ласло Трочані, якого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала призначити на посаду єврокомісара з питань політики розширення та сусідства. Члени комітету виявили, що Ласло Трочані перед тим, як стати міністром юстиції в уряді Віктора Орбана, створив юридичну фірму. Євродепутати побачили в цьому конфлікт інтересів.
Раніше українські політики та експерти не висловлювали особливого захвату, що профільним для нашої держави єврокомісаром можуть призначити політика з Угорщини, яка останнім часом блокує євроінтеграцію нашої країни через ініційований Будапештом конфлікт довкола закону про освіту. Проте, як видно, до Ласло Трочані виникло багато запитань і в самих європейців. Зокрема йому пригадали, що, перебуваючи на посаді міністра юстиції, він ініціював ухвалення кількох законів, які стали причиною судових позовів Єврокомісії проти Угорщини.
Затвердження комітетом усіх кандидатур до складу нової Єврокомісії — необхідна умова, щоб цей перелік було проголосовано під час сесії Європарламенту. Без згоди комітету процедура підтвердження призначення кандидатом на посаду комісара призупиняється. Тепер Угорщина має запропонувати нового кандидата на посаду Єврокомісара, а Урсула фон дер Ляєн повинна сама вирішити, як їй бути далі.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»