Представники японської делегації під час зустрічі з керівниками Донеччини повідомили про готовність підтримати у 2020 році освітні, медичні та економічні проєкти, які сприятимуть створенню нових робочих місць на території прифронтового краю. Такі наміри підтвердив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Такаші Кураї. У свою чергу голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко подякував за попередню допомогу донеччанам від партнерів із Країни вранішнього сонця, завдяки якій вдалося реалізувати перспективні програми стосовно розбудови місцевих громад, освіти молоді та ліквідації наслідків гібридної війни. «Цього року за фінансової допомоги Японії в розмірі чотири мільйони доларів у Донецькій та Луганській областях вдалося відновити 400 будинків, зруйнованих під час бойових дій», — зазначив очільник Донецької ОДА.
Також у 2019 році уряд Японії надав 360 тисяч доларів для втілення в життя проєкту ЮНІСЕФ «Зміцнення стійкості молоді та сприяння соціальній стабільності їхніх громад у Донецькій і Луганській областях у 2019—2020 роках». А всього з початку гібридної війни на сході України від Японії до ЮНІСЕФ надійшло 8 мільйонів доларів для підтримки місцевих дітей та їхніх родин. Така допомога виявилася дуже доречною, адже дала змогу створити безпечне навчальне середовище для 200 тисяч юних жителів прифронтового Донбасу, уможливила доступ до питної води, покращила санітарні норми для 1,5 мільйона осіб у зоні бойових дій та підтримала розвиток підлітків і молоді через навчання проєктним і підприємницьким навикам.