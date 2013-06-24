Україна побудувала нову архітектуру протиповітряної оборони, що поєднує традиційні засоби, дрони-перехоплювачі та мережеві системи, які змінюють правила сучасного бою. Це заявила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час парламентської дискусії Drone Protection for UK Soldiers — Learning from Ukraine в Палаті лордів Великої Британії.

«За майже чотири роки наша система ППО пройшла шлях трансформації від відносно дорогої класичної системи до гнучкої багаторівневої моделі, де високотехнологічні комплекси працюють у взаємодії з масовими економічно ефективними рішеннями. Це історія про адаптивність і винахідливість українців: ми не лише обороняємось, а й формуємо нові стандарти безпеки у війнах майбутнього», — зазначила Ганна Гвоздяр.

Заступниця голови оборонного відомства долучилася до дискусії онлайн. У межах заходу британські парламентарі, представники оборонного сектору та українські інноватори обговорили практичний досвід України у протидії БпЛА та можливості його застосування в підходах НАТО та Великої Британії.

Ганна Гвоздяр наголосила, що український підхід базується на практичності, швидкому впровадженні рішень і здатності постійно адаптуватися до нових викликів. Вона подякувала Палаті лордів Великої Британії за послідовну системну підтримку України, зокрема за сприяння в передачі засобів перехоплення для ППО та ініціативи з розвитку виробництва українських дронів-перехоплювачів. Підкреслила, що тісна співпраця щодо технологічного розвитку робить наші армії сильнішими й підвищує безпеку всього вільного світу.

До речі, в жовтні Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборонипонад сотнюнових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Порівняно з попередніми двома місяцями кількість нового озброєння, допущеного до експлуатації, зросла. Ідеться зокрема про безпілотні авіаційні комплекси різного призначення, системи РЕБ, нові зразки артилерійських снарядів великого калібру. Уже є технічне рішення вітчизняних виробників, яке посилить ударні спроможності нашої авіації.

У переліку збройових новинок жовтня —оптичні пристрої різного призначення, автомототехніка, наземні роботизовані комплекси,тренажери, спеціальний бронеавтомобіль тощо.

«Українські виробники швидко реагують на запити фронту, і цей темп ми маємо підтримати масштабуванням виробництва і стабільними постачаннями», — наголосив заступник міністра оборони Юрій Мироненко.

Джерело:

Міністерство оборони