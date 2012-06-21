У Сумах презентовано унікальну бібліотечку з 14 науково-документальних краєзнавчих книжок, більшість яких присвячена 100-річчю Української революції 1917—1921 років та участі в ній представників Сумського краю.
За словами керівника апарату Сумської ОДА Дмитра Живицького, всі вони вийшли коштом обласного бюджету — а це майже 200 тисяч гривень, і така кількість в історії Сумщини вперше. Загалом торік на книговидання спрямовано рекордні майже мільйон гривень, завдяки яким бібліотечний фонд області поповнився тисячами примірників нових книжок місцевої тематики.
Ця серія видань, на переконання голови Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега Корнієнка, –– справжнє відкриття для читачів, які одержали змогу дізнатися про події сторічної давності з першоджерел.
Відомо, що уродженці Сумщини були і в Центральній Раді, і в урядах в екзилі. До того ж на провідних посадах.
До написання книжок, які передадуть бібліотечним, освітнім, музейним та іншим закладам, долучилися місцеві краєзнавці, науковці, історики, публіцисти. Видання презентовано з нагоди 79-ї річниці утворення Сумської області.