Чигиринська загальноосвітня школа №1 ім. Б. Хмельницького — учасниця освітнього проекту, який реалізують у межах обласної програми «Інноваційні школи Черкащини». Тут створені всі необхідні умови для якісного навчання — від сучасного обладнання до новаційних підходів викладання. У закладі навчається більше 400 учнів та працює 33 вчителі, котрі мають відповідні кваліфікаційні категорії. Викладачі використовують у роботі сучасні педагогічні техніки, зокрема технологію «перегорнутого навчання», біоадекватні, ігрові, проектні технології, інтерактивну технологію «сторітеллінг» (мистецтво захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача), розвивальну технологію навчання.
Кабінети фізики, хімії, біології, також конструктори LEGO придбали за рахунок обласного та районного бюджетів на умовах співфінансування. На ремонти та відповідне оснащення приміщень залучили й державні кошти. Нині в школі створені необхідні умови для комфортного перебування школярів під час навчального процесу. Водночас планують у подальшому їх удосконалювати.
Найближчим часом у школі планують завершити будівництво сучасного спортивного корпусу, яке нині триває, а також ремонтні роботи в інклюзивно-ресурсному центрі. Тут, як і в інших школах на Черкащині, надаватимуть методичні, психологічні, дефектологічні, логопедичні послуги дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Наразі оголошено конкурс на заміщення вакантних посад працівників ІРЦ – логопеда, психолога, дефектолога.