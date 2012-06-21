Спортсмени з водних видів спорту, яких готує дитячо-юнацька спортивна школа «Україна», отримали сучасні трампліни для стрибків у воду. Як розповів директор спортивної школи Сергій Гуменюк, у закладі водними видами спорту займаються понад 250 миколаївців, тож актуальним було придбання нових трамплінів. У 2018 році КДЮСШ «Україна» взяла участь у програмі «Громадський бюджет Миколаєва» і стала одним з її переможців. У межах цього проєкту за рахунок коштів міського бюджету було придбано три сучасні трампліни для стрибків у воду.
Однак потреби залишаються. Дирекція школи звернулася до керівництва міста з відповідним проханням. Наприкінці 2019-го за підтримки міського голови Олександра Сєнкевича для «України» було придбано ще три трампліни. Їх встановили у спорткомплексі «Водолій», де і займаються вихованці КДЮСШ «Україна». Як зазначив Олександр Сєнкевич, який побував на тренуванні спортсменів, для школи планують придбати новий сучасний інвентар для підготовки майбутніх чемпіонів.