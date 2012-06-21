Команда Лисичанського терцентру відновила роботу. Старенькі Лисичанська після тривалого карантину нарешті отримали можливість безкоштовно причепуритися. Голова Ради ветеранів війни та праці ЗАО «Лисичанський склозавод «Пролетарій» Тетяна Галенко запросила приїхати до них мультидисциплінарну команду міського територіального центру соціального обслуговування. В цьому районі міста проживає багато людей, які за станом здоров’я та через похилий вік не в змозі відвідати поліклініку чи салон краси. Саме тому у перший «виїзд» після тривалих карантинних обмежень соціальні працівники вирушили разом із медсестрою та перукаркою.
«Треба було бачити, як перукар підняла настрій нашим підопічним новими зачісками, адже через карантин вони тривалий час не могли користуватись такою вкрай необхідною послугою», — звітують соцпрацівники.
Зустріч виявилася й зворушливою, і корисною для всіх. Перукарка робила нові зачіски. Медична сестра вимірювала артеріальний тиск усім бажаючим та радила, як краще звернутися до лікаря. І всі без виключення мешканці мікрорайону-клієнти Лисичанського територіального центру соціального обслуговування із зацікавленням вислухали корисну інформацію щодо профілактики захворювань та обмежень в умовах карантину.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»