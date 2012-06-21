Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Головною метою візиту на Луганщину делегацій, які очолили керівники Головних управлінь Черкаської та Рівненської областей Валерій Лютий та Валерій Самчук, стало відвідування підлеглих, які тимчасово проходять службу в ГУНП в Луганській області в якості приданих сил. Візит приурочили до значної події для черкаських та рівненських поліцейських – вони отримали нові офіцерські звання. Довгоочікувані погони правоохоронцям вручали їх керівники Валерій Лютий та Валерій Самчук.
«Україна єдина» – продовжують доводити поліцейські.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, керівники ж поліції Луганщини та Рівненщини Сергій Комісаров та Валерій Самчук ще раніше налагодили взаємодію між підрозділами, та продовжують втілювати у життя ідеї щодо налагодження ефективного взаємозв’язку між підрозділами, які географічно протилежні один від одного, але це зовсім не стосується спільного розуміння якісної служби.
Ця форма взаємодії вже довела свою високу ефективність. Тож, поліцейський обмін досвідом продовжується.