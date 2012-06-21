Розроблений китайсько-американським стартапом тест виявив рак у 91% людей, у яких не було симптомів при зборі зразка крові, але через чотири роки було діагностовано рак шлунка, стравоходу, товстої кишки, легенів або печінки.

Зразки крові для вивчення збиралися в рамках дослідження, проведеного Університетом Фудань в Китаї в період з 2007 по 2017 рік. У ньому взяли участь понад 120 тисяч осіб, кожен з яких протягом десяти років здавав аналізи крові і проходив регулярні перевірки у лікарів. Всього за цей час вчені зібрали понад 1,6 мільйона зразків, які зберігаються в архіві університету. Унікальність дослідження полягає в тому, що у вчених був доступ до крові онкологічних хворих, взятої задовго до того, як у них був діагностований рак традиційними методами.

Дослідники виконали аналіз зразків плазми 605 безсимптомних осіб, у 191 з яких пізніше був діагностований рак, 223 зразків від хворих на рак з підтвердженим діагнозом, а також 200 зразків первинної пухлини і нормальної тканини. Це дозволило вченим визначити в крові маркери раннього розвитку раку і розробити на їх основі тест. Крім того, тест з імовірністю 95% визначав відсутність раку.

«Кінцевою метою було б регулярно проводити подібні аналізи крові під час щорічних медичних оглядів. Але першочерговим завданням є перевірка людей з більш високим ризиком на основі сімейної історії, віку або інших відомих факторів ризику», – Кунь Чжан, співавтор дослідження і керівник відділу біоінженерії в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Новий тест, який отримав назву PanSeer, виявляє патерни метилування ДНК, які, як відомо, пов'язані з аномальними мутаціями, які ведуть до раку. Дослідники уточнюють, що тест не виявляє схильність до раку і не передбачає хворобу. Замість цього він виявляє сліди злоякісних новоутворень на дуже ранній стадії, коли пацієнт ще не має симптомів.

У тесту все ще є обмеження. Наприклад, він не може точно визначити, який тип раку розвивається у людини, а тільки виявляє відхилення, які потім вимагають додаткових діагностичних тестів, щоб точно визначити, де може бути виявлений рак.

Вчені відзначають, що необхідна подальша перевірка, перш ніж тест стане клінічно доступним, але вони впевнені, що цей вид інструменту раннього виявлення допоможе лікарям виявляти і лікувати рак на ранній стадії.

ДОВІДКА "УК"

Рак є провідною причиною смерті в усьому світі, на його частку припадає майже 10 мільйонів смертей на рік.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2018 році рак легенів став причиною 1,76 мільйона випадків смерті, раку товстої кишки - 862 000, раку шлунка - 783 000, раку печінки - 782 000 і раку стравоходу - 508 000.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»