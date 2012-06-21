У США з’явився новий англомовний журнал про Україну — The Ukrainian: Life and Culture. Днями видання презентували у Києві, повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.
Журнал, який у США видає громадськість, має на меті популяризувати Україну в світі.
Засновники проекту — члени асоціації Ukrainian Cultural Initiatives (Arlington, VA) наголошують, що попри війну та складну політичну й економічну ситуацію, сучасна українська культура розвивається за моделями наймодніших європейських культурних трендів.
The Ukrainian: Life And Culture — це перше видання, яке дає українській культурі міжнародну трибуну, робить Україну відомішою та зрозумілішою за кордоном.
«Такого видання раніше не існувало ні у США, ні в інших англомовних країнах, — каже головний редактор журналу Інна Головаха. — В Україні виходять чудові журнали про культуру, але вони орієнтовані лише на українську аудиторію. У США багато видань української діаспори, які служать потребам дiаспорних спільнот, однак не поширюються на американську аудиторію й дуже мало розповідають про культурне життя сучасної України. Ми зібрали найкращі українські голоси — журналістів, науковців, мистецтвознавців, які допоможуть англомовним американцям більше дізнатися про культуру України і життя українців».
Серед авторів першого числа журналу — кінознавець Сергій Тримбач, мистецтвознавець Михайло Красіков, науковець Олена Чебанюк, письменниця Марина Гримич, американський блогер, який живе в Україні, Петер Сантанелло та інші.
Над першим номером працювали літературні редактори Бірґіт Мід, Пенелопа Белл, Елвіс Васкес, Сільвія Ортеґа, Вільям Гікс, художник, дизайнер Олексій Чекаль.
Інна Головаха повідомила, що заплановано видавати чотири номери на рік у паперовому та електронному вигляді. Поширюватимуть його через передплату, соцiальнi мережi та веб-сторiнку. Перший номер уже у вільному доступі в інтернеті.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»