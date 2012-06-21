Центр надання адміністративних послуг відкрили в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «ЦНАП як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади» у супутнику Рівненської АЕС Вараші. Тож понад 40 тисяч жителів міста та навколишніх сіл отримуватимуть якісні та доступні послуги.
Приміщення модернізували та відповідно оснастили, облаштували фасад та пандус, провели благоустрій прилеглої території.
«Загалом у ЦНАПі можна отримати близько 170 адміністративних послуг, з яких найбільш затребувані: реєстрація місця проживання, бізнесу та нерухомості, соціальні та земельні послуги», — зазначає керівник департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської ОДА Костянтин Мокляк.
Найближчим часом, за його словами, тут надаватимуть послуги з оформлення і видачі паспорта громадянина України (у вигляді ІD — карти) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
«У нас працюватимуть 13 спеціалістів, які пройшли тренінги з підвищення кваліфікації, розроблені експертами проекту», — каже керівник ЦНАПУ Руслана Коцюбайло.
У рамках згаданого проекту на Рівненщині вже модернізовано ЦНАПи міст Рівне, Дубно та Вараш. Між усіма ЦНАПами області та суб’єктами надання адміністративних послуг впроваджується електронний документообіг.