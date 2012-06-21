Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Прийомна родина Юр’євих, що нині виховує 4 дітей отримала в Дергачах поблизу Харкова ключі від нового будинку площею понад 270 квадратних метрів.
Тут є все необхідне для проживання, відпочинку та розвитку дітлахів –навіть сауна та дитячий басейн. А щоб сім’я мала змогу одразу переїхати у нове житло, будинок обладнали всім необхідним: холодильником, пральною машиною, мікрохвильовою піччю, телевізором, плитою для готування їжі тощо.
«Нову оселю для родини було придбано коштом державної програми, – розповіла голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. – Більше ніж 270 квадратних метрів – на заміну тієї 2-кімнатної квартири, яку мала родина. Тут є всі умови. Через дорогу є ліцей, тому діти вже знають, куди ходитимуть до школи. А ми зробимо все для того, щоб родини мали можливість дарувати тепло дітям, які до цього були позбавлені батьківського піклування».
«Будинок знаходиться в дуже зручному місці. Поруч школа, дитячий майданчик. Оселя велика та світла, тут є сауна й дитячий басейн. Діти дуже задоволені. Нам дуже приємно, що держава виявила турботу та допомогла нам у нашому бажанні побудувати будинок для дітей», – розповідає голова родини Андрій Юр’єв та ділиться своїми планами на майбутнє. До трьох хлопчаків та дівчинки прийомна сім’я мріє ще взяти кількох вихованців.
ДОВІДКА «УК»
Торік в області було придбано 12 квартир та один житловий будинок таун-хаус для одночасного забезпечення соціальним житлом 20 осіб з-поміж дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Зміївського, Харківського, Первомайського районів. Також придбали дві будівлі для дитячих будинків сімейного типу. Цього року реалізацію програми продовжено – в області планують закупити близько 30 квартир для дітей-сиріт та 5 будинків – для дитячих будинків сімейного типу.