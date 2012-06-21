Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Прийомна родина Юр’євих, що нині виховує 4 дітей отримала в Дергачах поблизу Харкова ключі від нового будинку площею понад 270 квадратних метрів.

Тут є все необхідне для проживання, відпочинку та розвитку дітлахів –навіть сауна та дитячий басейн. А щоб сім’я мала змогу одразу переїхати у нове житло, будинок обладнали всім необхідним: холодильником, пральною машиною, мікрохвильовою піччю, телевізором, плитою для готування їжі тощо.

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична з родиною новоселів. Фото надане автором

«Нову оселю для родини було придбано коштом державної програми, – розповіла голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. – Більше ніж 270 квадратних метрів – на заміну тієї 2-кімнатної квартири, яку мала родина. Тут є всі умови. Через дорогу є ліцей, тому діти вже знають, куди ходитимуть до школи. А ми зробимо все для того, щоб родини мали можливість дарувати тепло дітям, які до цього були позбавлені батьківського піклування».

«Будинок знаходиться в дуже зручному місці. Поруч школа, дитячий майданчик. Оселя велика та світла, тут є сауна й дитячий басейн. Діти дуже задоволені. Нам дуже приємно, що держава виявила турботу та допомогла нам у нашому бажанні побудувати будинок для дітей», – розповідає голова родини Андрій Юр’єв та ділиться своїми планами на майбутнє. До трьох хлопчаків та дівчинки прийомна сім’я мріє ще взяти кількох вихованців.

Щаслива дітвора. Фото надане автором

ДОВІДКА «УК»

Торік в області було придбано 12 квартир та один житловий будинок таун-хаус для одночасного забезпечення соціальним житлом 20 осіб з-поміж дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Зміївського, Харківського, Первомайського районів. Також придбали дві будівлі для дитячих будинків сімейного типу. Цього року реалізацію програми продовжено – в області планують закупити близько 30 квартир для дітей-сиріт та 5 будинків – для дитячих будинків сімейного типу.