Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Броди, що на Львівщині, урочисто відкрили новий елеваторний комплекс. Його спорудило аграрне підприємство «Західний Буг», основним напрямком діяльності якого є вирощування зернових, технічних і кормових культур, їх зберігання та реалізація. Щороку ця компанія інвестує в будівництво майже 25 мільйонів гривень. Йдеться про виробничі потужності чи об’єкти соціальної інфраструктури для власних працівників.
Загальна ж виробнича потужність нового елеватора зі зберігання насіння та насіннєвого матеріалу становить 15 тисяч тонн. Як зазначив на відкритті цього комплексу перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, за останні три роки на теренах області відкрили майже 200 нових виробничих потужностей.