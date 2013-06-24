Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова провела робочу зустріч із делегацією Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні на чолі з її постійним представником Ауке Лотсмою.
Сторони домовилися про подальші підходи до системної підтримки ветеранів та їхніх родин у межах другої фази програми «EU4Recovery: можливість розширення громад в Україні» 2025—2028, яка має на меті посилити розвиток і зміцнення ролі ветеранської спільноти на національному та місцевому рівнях.
Партнери узгодили три основні напрями нового етапу: розбудова сприятливості Мінветеранів та продовження реалізації Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року; покращення доступу до послуг — створення ветеранських просторів у громадах та кабінетів «Простір турботи про ветеранів», а також розвиток цифрових сервісів; сприяння економічної незалежності ветеранів — програми навчання, перекваліфікації, професійного розвитку та грантова підтримка ветеранського підприємництва. Під час зустрічі сторони підтвердили готовність розвивати стратегічне партнерство в новій фазі EU4Recovery, щоб забезпечити системну підтримку українських ветеранів, повідомляє Мінветеранів.