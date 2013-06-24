Спеціально облаштований 8-вагонний медичний поїзд Укрзалізниці 26 квітня привіз до Львова 25 пацієнтів різного ступеню важкості у супроводі бельгійських лікарів та українських волонтерів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Укрзалізниця раніше вже надала в розпорядження «Лікарів без кордонів» (MSF) 4 переобладнаних вагони. У рамках спільного проєкту з МОЗ України, протягом останнього місяця медпоїздами вдалося перевезти понад 300 цивільних пацієнтів та членів їхніх родин із зон бойових дій.

Новий поїзд являє собою переобладнаний колійний шпиталь з окремим вагоном інтенсивної терапії, апаратом УЗД, дюжиною кисневих концентраторів, дефібриляторами, кардіомоніторинговою системою та інфузійними помпами.

«Транспортування медичними вагонами дозволяє врятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих та поранених для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами», — каже Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці. — «Цей поїзд був зібраний та оснащений буквально за три тижні, а загалом вже 23 старі пасажирські вагони зараз отримали нове життя й призначення під час війни».

«Ми розпочали з того, що максимально швидко запустили в експлуатацію коротший медичний потяг, адже потреба була невідкладною», — каже Марі Бертон, координатор проєкту медичних потягів з боку MSF. — «Тепер ми переходимо до більшого та більш технічно досконалого медичного потягу. Це дає нам змогу краще допомогти лікарням на сході з транспортуванням найбільш вразливих пацієнтів, а відтак зберегти їм місце для лікування нових поранених».

Рейси медичного поїзда не розголошуються і продовжаться на регулярній основі.

Довідка: MSF або Medecins Sans Frontieres (штаб-квартира у Бельгії) — «Лікарі без кордонів», незалежна міжнародна медична гуманітарна організація. Лауреат Нобелівської премії миру 1999 року за гуманітарну діяльність та допомогу постраждалим під час збройних конфліктів, від природних і техногенних катастроф. Наразі в Україні команда MSF налічує близько 120 міжнародних, а також понад 200 українських співробітників. Набір до лав волонтерів MSF постійно відкритий.