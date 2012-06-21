Компанія Ford випустила тизер нового покоління комерційної моделі Transit. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
За даними видання, автомобіль отримає повністю електричну силову установку і з'явиться на ринку США і Канади в 2022 році. Подробиць про електродвигуни поки немає. Але відомо, що машина буде пропонуватися в кількох версіях, зокрема з довгою базою і високим дахом.
Модель оснастять системами розпізнавання пішоходів, попередження про зіткнення, екстреного гальмування і контролю рядності руху.
23 січня стало відомо, що Ford приступить до випуску нового покоління моделі Mondeo в другій половині 2021 року. Автомобіль буде випускатися в кузовах хетчбек і універсал. Виробляти седан фірма не планує.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»