Міністерство аграрної політики та продовольства запровадило новий функціонал в інформаційно-комунікаційній системі «Державний аграрний реєстр» (ДАР). Оновлення спрямовано на поліпшення функціоналу для користувачів та підвищення ефективності адміністрування в галузі сільського господарства. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«Новий функціонал передбачає завантаження витягів з ДАР та Державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції, який було створено як окрему функціональну підсистему ДАР. Крім того, доступна нова функція — перевірка витягу за унікальним номером через зручний відкритий вебінтерфейс, що значно пришвидшує процес верифікації користувача ДАР», — зазначив міністр.

Відтепер у ДАР реалізовано й інші можливості: переведення користувача у статус активного сільгоспвиробника; перегляд історії змін статусу, що забезпечує прозорість обліку.

«Ці оновлення — ще один крок до цифрової зручності, відкритості та надійності в роботі з Державним аграрним реєстром», — наголосив Віталій Коваль, повідомляє Мінагрополітики.