Для Луганського національного університету, який наразі знаходиться у Старобільську, важливо забезпечити студентів усім необхідним для життя і навчання. Новий гуртожиток на 27 житлових кімнат розрахований для проживання 88 студентів. Обладнали тут і кімнату для самопідготовки, де молодь зможе організовувати своє дозвілля, відпочивати та готуватися до занять, заліків та екзаменів.
«У 2014 році головним завданням керівництва було зберегти заклад вищої освіти – ЛНУ імені Тараса Шевченка, а сьогодні нам необхідно відповідати статусу національного університету і забезпечити якісну освіту та комфортабельні умови. Саме цим керівництво займається наразі»,- підкреслює ректор вишу Сергій Савченко.
Як повідомляє прес-центр ЛНУ імені Тараса Шевченка, на ремонт було витрачено 20 мільйонів гривень (з яких 18 – з державного бюджету, 2 – з обласного), а також кошти університету. З новими меблями для гуртожитку допомогло Чеське агентство розвитку, з яким ЛНУ імені Тараса Шевченка співпрацює з 2015 року.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»