Продаж нового моноблоку iMac Pro розпочався 14 грудня 2017 року. Роздрібна ціна за одиницю - 4999 доларів у фірмових магазинах Apple на території США.
Новий iMac від Apple вже назвали найпотужнішим комп’ютером для дизайнерів та фахівців із монтажу відео. Він використовує процесор наступного покоління, екран із роздільною здатністю Retina 5K, найпотужнішу відеокарту за весь час випуску моноблоків у Купертіно — та SSD в якості накопичувача.
Що варто знати про можливості нового iMac
Завтовшки новий моноблок по краям усього 5 мм. Нова версія iMac виготовлена у алюмінієвому корпусі темно-сірого кольору із відповідними темними клавіатурою та мишкою в комплекті, а також можливістю докупити портативний тачпад Magic Trackpad. Яскравіть екрану – 500 ніт, веб-камера підтримує якість картинки 1080p, а в корпус вбудовані одразу 4 мікрофони та оновлені спікери, що передають звук на 50% гучніше за попередню версію.
Також «на борту» нового моноблоку Apple є 4 порти Thunderbolt 3. Це дає змогу підключати до комп’ютера одночасно до двох високопродуктивних RAID-масивів для роботи з файлами та до двох моніторів із якістю картинки 5K . І все це працюватиме одночасно.
До 16 ГБ відеопам’яті та оновлений графічний чип Vega GPU дають сукупно 11 терафлопсів для рендеринга 3D-файлів та створення VR-проектів. Зберігання файлів можливе на вбудованому накопичувачі ємністю до 4ТБ для SSD та 128ГБ ECC. «Серцем» моноблоку є 4-ядерний процесор — а якість та потужність роботи робить цей моноблок оптимальним рішенням для фахівців у сфері обробки відео, світлин та монтажерів звуку.