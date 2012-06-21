У Сумах відбулася українсько-китайська конференція, учасники якої напрацьовували заходи з поглиблення співпраці в наданні освітніх послуг та науково-технічній галузі. Відбулися мультимедійні презентації шести китайських вишів провінції Шеньсі та трьох сумських університетів: аграрного, державного та педагогічного, задіяних у проєктах за участі китайських колег.
Як наголосила т.в.о. голови Сумської ОДА Ірина Купрейчик, слобожанський край і Китай уже мають значний досвід співпраці, тож конференція — логічне продовження розпочатої роботи. Серед перспективних напрямів — академічний обмін студентами, реалізація наукових проєктів.
Проректор Шеньського університету науки і технології Ван Хайянь нагадав про спільний проєкт між Україною і Китаєм «Один пояс — один шлях», у межах якого співпраця між вишами двох країн набуває нового імпульсу й продовження.