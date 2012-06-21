Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Сучасна медіатека відкрилася на базі Сахновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
Про це повідомляє «Справжня варта».
Наразі в цій школі, розповідає сайт, навчається 371 учень. За словами начальника відділу освіти Сахновщинської райдержадміністрації Галини Мостової, до цього на місці медіатеки було приміщення, яке ніхто не використовував. А зараз тут будуть навчатися та відпочивати діти.
Новостворений інклюзивно-ресурсний центр розмістили в орендованому приміщенні. Там облаштували кімнати для різних видів занять. До роботи центру залучені практичний психолог, вчитель-логопед та вчитель-реабілітолог. Заплановано, що тут можуть отримати послуги 125 дітей Сахновщинського району.