Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Сучасна медіатека відкрилася на базі Сахновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.

Про це повідомляє «Справжня варта».

Наразі в цій школі, розповідає сайт, навчається 371 учень. За словами начальника відділу освіти Сахновщинської райдержадміністрації Галини Мостової, до цього на місці медіатеки було приміщення, яке ніхто не використовував. А зараз тут будуть навчатися та відпочивати діти.

Новостворений інклюзивно-ресурсний центр розмістили в орендованому приміщенні. Там облаштували кімнати для різних видів занять. До роботи центру залучені практичний психолог, вчитель-логопед та вчитель-реабілітолог. Заплановано, що тут можуть отримати послуги 125 дітей Сахновщинського району. 