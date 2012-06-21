Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Днями, у межах програми «Партнерство – без кордонів» дано офіційний старт новому контрольно-пропускному пункту, який з’єднає населені пункти Хижа, що у Виноградівському районі Закарпаття, і Тарна-Маре румунського повіту Сату-Маре.
Роботі цього КПП має передувати зведення інфраструктури та модернізація дороги між цими населеними пунктами. Вона вимагає докорінного ремонту ділянки шляху з українського боку і будівництво нової автодороги на румунській стороні загальною протяжністю 2,8 кілометра.
На стартовій конференції проєкту, що відбулася в селі Тарна-Маре, президент Повітової ради Сату-Маре Патакі Чаба зазначив: новий пункт перетину кордону дозволить «вийти з категорії ізольованих населених пунктів, вступивши таким чином у міжнародну економічну мережу».
Для села Хижа, що є цікавим завдяки археологічним пам'яткам доби раннього заліза (тут виявлено древні майданчики із залишками металевого виробництва) – це нові персппективи в розвитку туризму, адже сьогодні діставатися сюди складно через низьку якість доріг.
Новий КПП значно поліпшить і комунікацію громадян у прикордонних селах , серед яких по обидва боки міждержавної межі є чимало родичів, знайомих. Вартість робіт, які передбачається здійснити згідно з проєктом, перевищить 1,07 мільйона євро.