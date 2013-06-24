17 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель». Документ став першим спеціальним законом у галузі гідротехнічної меліорації за часи незалежності та заклав нову модель. Управління водними ресурсами відокремлено від управління інфраструктурою, а відповідальність за зрошувальні мережі поступово переходить до тих, хто ними користується.

На початок 2026 року в Україні створено 76 організацій водокористувачів; 35 ОВК внесли меліоративні мережі до Державного земельного кадастру; частина організацій отримала у власність насосні станції та трубопроводи; понад 30 перебувають у процесі передачі майна.

В умовах воєнного навантаження на бюджет держава не могла повноцінно утримувати меліоративні системи. Саме тому передача частини повноважень безпосереднім користувачам стала практичним кроком для збереження, відновлення та повернення зрошення у виробничий обіг.

«Чотири роки показали, що коли аграрії отримують реальні інструменти управління інфраструктурою, то система починає працювати. Ми бачимо не декларації, а конкретні кроки: створення ОВК, реєстрацію мереж, передачу майна. Це фундамент для відновлення зрошення, зростання врожайності та посилення продовольчої безпеки країни», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко.

Крім того, реформа створила передумови для залучення інвестицій у модернізацію інфраструктури, зменшення втрат води та підвищення ефективності використання ресурсів. Це дає змогу планувати реконструкцію, залучати фінансування та забезпечувати прогнозовану вартість води для аграріїв.

Наступним кроком має стати вдосконалення управління великими державними зрошувальними системами. Це дасть змогу пришвидшити їх відновлення та поступово повернути зрошення на значні площі, повідомляє Мінекономіки.