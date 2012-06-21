Стало відомо про те, що виробник надзвукового автомобіля Bloodhound зумів в ході випробувань розігнати його до 537 км/год. Нині така швидкість є абсолютним рекордом за всю історію компанії, яка, до слова, існує вже 11 років.
За словами представників компанії, в найближчому майбутньому планується збільшити швидкість до 900 км/год.
Нагадаємо, що у проекту Bloodhound Supersonic Car досить складна доля: компанія була заснована в далекому 2008 році і її метою було подолання порогу швидкості в 1,6 тис км/год. Але через десять років компанія не тільки не змогла домогтися поставленої мети, але і зіткнулася з відсутністю коштів для фінансування власних розробок.
Нагадаємо, що під час своїх перших випробувань автомобіль компанії розігнався до 337 км/год, але вже в листопаді-грудні 2019 року компанія має намір збільшити це значення до 900 км/год, що всього лише на 350 км год менше за швидкість звуку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»