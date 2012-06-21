Зовсім недавно наукові співробітники зі Сполучених Штатів Америки разом зі своїми колегами з Великобританії разом створили експедицію за проєктом THOR. Тоді вони і змогли знайти новий острів поблизу Антарктиди. Причина відкриття – це танення льодовиків.
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Новий острів знайшли в затоці Пайн Айленд. У це місце вчені приїхали для дослідження антарктичного льодовика Туейтс. Остів повністю знаходиться в льодовиках, але частину берега вже можна побачити. Нині в цьому місці вирує негода, тому автори відкриття не можуть більш детально вивчити новий острів. Один з учених розповів, що дослідження острова стане основним завданням перед групою.
Досі виявити цей острів, хоч він повинен бути видимим із супутника, не виходило з-за того, що його верхня частина покрита на сто відсотків льодом, а берегова лінія оголилася тільки через глобальне потепління.
Також вчені розповідають, що дослідження льодових зразків дасть змогу більш детально дізнатися про швидкість спливання острова, що пов'язане з таненням льоду. Вчені зможуть створити більш детальну карту руху льодовиків, які здатні або «чіплятися» на континенті, або ділитися на шматочки швидше через «спливання» нового острова.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" чені назвали причину чому вікінги покинули Гренландію у ХV столітті? З'ясувалося, що добувати бивні моржа на північному острові і продавати їх до Європи, судячи з усього, стало економічно невигідно.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»