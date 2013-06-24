Міністерство оборони офіційно відкрило Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Саме цей майданчик розглядають як один з основних для випробувань сучасних технологій та розробок в межах координаційної платформи з інновацій у гуманітарному розмінуванні при Мінекономіки.

«Ми зацікавлені в тому, щоб у нас з’являлися сучасні рішення у протимінній діяльності, які створюють українські й міжнародні команди. Важливо мати кілька випробувальних майданчиків, де можна комплексно тестувати технології перед тим, як почати їх використовувати для роботи в полях. Тому ми підтримуємо відкриття ще одного навчально-випробувального комплексу, який стане не лише полігоном для випробувань, а й місцем для взаємодії інноваторів та операторів протимінної діяльності, які щодня стикаються з мінною загрозою», — сказавзаступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Навчально-випробувальний комплекс має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем. Тут також можна випробувати металодетектори, спеціальне обладнання для розмінування, споруди цивільного захисту тощо, повідомляє Мінекономіки.