Українське КБ «Південне» повідомляє про початок випробувань ракет (реактивних снарядів) «Тафун-1». На початковому етапі випробувань передбачається стрільба із застосуванням «Тайфуна-1» на відстань майже 40 км. Особливо наголошується, що це «удвічі перевищує дальність снаряда РСЗО БМ-21 «Град».
Лінійка нових боєприпасів включає керований снаряд «Тайфун-1М», а також модернізовані версії снарядів для реактивних систем залпового вогню. Це «Тайфун-2» і «Тайфун-4».
Так, калібр реактивного снаряда «Тайфун-1» становить 122 мм. Калібр другої версії «Тайфуна- 2» – 220 мм. Його максимальна дальність ураження цілі оцінюється в 65 км. Калібр «Тайфуна-4» становить 400 мм. При цьому виробник стверджує, що такі боєприпаси здатні вражати цілі на відстані до 280 км.
Про хід випробувань «Тайфуна-1», у плані конкретних показників потужності боєприпасу і ефективності влучення в ціль, наразі не повідомляється.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»