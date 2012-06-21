Під час новорічно-різдвяних свят у столиці хочуть влаштувати романтичне європейське містечко зі збереженням українських традицій святкування. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Із 19 грудня до 14 січня в столиці триватимуть новорічно-різдвяні свята у рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії». Розважальна програма відбуватиметься на трьох локаціях — Софійській і Михайлівській площах, а також Володимирському проїзді.
Як зазначається, організатори прагнуть створити романтичне європейське зимове містечко зі збереженням українських традицій святкування.
Для створення дизайну обрано гірлянди нового зразка Neo Neon, особливість якої в оснащені багатофункціональним контролером, що дозволяє обирати один із декількох світлодинамічних кольорів. Таким чином, колір ялинки щодня змінюватиметься, а у новорічну ніч вона заграє всіма кольорами.
Для декору святкового дерева будуть використані «холодні фонтани» — креативні вироби з ілюмінації. Ялинку прикрашатимуть тисячі ліхтарів різної форми, іграшки будуть оснащені внутрішнім пристроєм світла. Як зазначають організатори свята, вперше іграшки на ялинці будуть підсвічені. За ялинкою буде особлива інсталяція – імітація «зоряного неба» з
Усі локації зимового містечка будуть тематично об’єднані барвами неонового світла – його територію прикрашатиме
Сцену оснастять сучасним якісним звуком, світлом, тематичними спецефектами. На території зимового містечка планується облаштувати Wi-Fi покриття.
Для створення дизайну локацій зимового містечка та загального освітлення всіх арт-об’єктів організатори свята проводять конкурс.