Київська адміністрація планує витратити 150 тисяч гривень на організацію святкування новорічних і різдвяних свят на Софійській і Михайлівській площах. Про це заявила директор департаменту культури КМДА Діана Попова.
Ця сума закладена у бюджеті Києва на 2017 рік.
Раніше у Києві провели конкурс на найкращий проект організації новорічних і різдвяних свят, для реалізації якої передбачається фінансова підтримка КМДА.
Переможцем конкурсу стало підприємство об'єднання громадян «Ініціативи столичні», президентом якого є Ігор Добруцький.
Бюджетне фінансування буде спрямоване на оплату послуг монтажу сцени, звукових порталів і технічної зони, інші видатки бере на себе організація.
Як відомо, соціально-культурний проект Folk Ukraine має намір доставити новорічну ялинку з Івано-Франківської області для її встановлення на Софійській площі в Києві 3 грудня.
Новорічні та різдвяні свята у столиці триватимуть з 16 грудня по 14 січня 2018 року.