У Міністерстві охорони здоров'я В'єтнаму розповіли про новий штам коронавірусної інфекції. В'єтнамський різновид вірусу увібрав характеристиками відразу декількох вже існуючих штамів. Про це стало відомо в суботу, 29 травня.

Як зазначає місцеве видання VnExpress, поширений в країні підвид SARS-CoV-2 має риси британського та індійського штамів. Це вдалося встановити після генетичного секвенування аналізів декількох пацієнтів. За словами міністра охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєна Тхань Лонга, деякі жителі країни виявилися носіями відразу двох варіантів COVID-19.

За інформацією видання, новий вид коронавірусу більш заразний, ніж британський та індійський. Це гібрид з цих штамів, він легко передається через повітря. Через нього, впевнене джерело, у В'єтнамі спостерігається чергова хвиля заражень корона вірусною інфекцією.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»