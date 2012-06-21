У найближчі дні, в тому числі у вересні, епідеміологічна ситуація не зазнає сильних змін, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в коментарі Укрінформу.

Судячи зі статистики за аналогічний період минулого року, Україна йде за сценарієм початку пандемії, а значить, на сьогодні знаходиться перед піком.

Кузин підкреслив, що вакцинація є основним способом максимально відстрочити спалах COVID-19, так як імунізація населення захистить від тяжкого перебігу хвороби в разі зараження, що є ключовим моментом в боротьбі з пандемією в Україні.

«Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше будемо мати наслідків для системи охорони здоров'я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде», – сказав він.

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували акцію для громадян, які будуть вакцинуватися від коронавірусу на цьому тижні. Починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення.