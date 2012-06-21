Справжнім святом та довгоочікуваною подією в житті об’єднаної територіальної громади з центром у селищі міського типу Сатанів, що на Хмельниччині, стало відкриття сучасного спортивного комплексу. Такого рівня спортивний об’єкт тут збудовано вперше. Роботи з його спорудження на території місцевої школи розпочалися три роки тому, а коштувало будівництво понад 14 мільйонів гривень. Фінансування здійснювалося коштом державного фонду регіонального розвитку, обласного та місцевого бюджетів.
«Відкриття спортивного комплексу яскраво демонструє реальні результати реформи з децентралізації, яку впроваджують Президент та уряд. Ще 5 років тому ніхто не міг подумати, що за рахунок місцевого бюджету можна буде співфінансувати масштабний для селища проект. Нині ж це реальність.
Сьогодні Сатанівська громада потужна і розвивається. Завдяки фінансовій децентралізації вона має можливість наповнювати свій бюджет та ефективно використовувати кошти на власні потреби. Впевнений, що спорткомплекс — далеко не останній об’єкт. Громада має чудові перспективи для подальшого розвитку, появи нових підприємств, створення робочих місць, які даватимуть додаткові надходження до її бюджету. І це правильно, адже саме так працює реформа з децентралізації», — зазначив голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий, вітаючи жителів громади з важливою подією.
Об’єднана територіальна громада отримала ще один дарунок — новий шкільний автобус. Відтепер учні з віддалених сіл швидко та комфортно приїздитимуть ним до місцевої опорної школи на навчання та спортивні заняття.