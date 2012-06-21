У Новояворівську й Новому Роздолі, де днями побував Прем’єр-міністр, уже обрано нового управителя для ТЕЦ. Натомість скасовано договір управління з компанією, яка не забезпечила підготовки до опалювального сезону. Рішенням тендерного комітету Агентства з розшуку та менеджменту активів обрано нового управителя для ТОВ «Нафтогаз Тепло», що входить до групи компаній «Нафтогаз України» і спроможний забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в обох містах, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
За підтримки уряду, Львівської облдержадміністрації та Нафтогазу забезпечують стабільне функціонування Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей.