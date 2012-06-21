Лідер консервативної Австрійської народної партії Себастіан Курц склав присягу канцлера Австрії. 31-річний політик став наймолодшим головою уряду в Європі.
Віце-канцлером в новому уряді призначено лідера правопопулістської австрійської Партії свободи, що разом з консерваторами увійшла до керівної коаліції Австрії, Гайнца-Крістіана Штрахе. Посади міністрів внутрішніх справ, закордонних справ та оборони також отримали представники Партії свободи, повідомляє DW.
Президент Австрії Александер Ван дер Беллен, приводячи до присяги новий уряд, описав канцлера Курца та віце-канцлера Штрахе як досвідчених, орієнтованих на співпрацю людей. Він закликав уряд країни здійснювати відповідальну політику зокрема й щодо представників меншин. «Робота з найвразливішими верствами населення показує, чого насправді варті наші цінності», — зазначив він.
У день, коли новий канцлер Австрії почав виконувати свої обов’язки, у центрі Відня зібралося близько 6 тисяч людей, які протестували проти створення нової керівної коаліції та уряду країни, до яких увійшли правопопулісти з Партії свободи. Невелика кількість демонстрантів жбурляла петарди, помідори та яйця в поліцейських. Протестувальники тримали прапори з гаслами «Не дозволяйте нацистам правити» і «Ми не хочемо нацистських свиней», повідомляє агенція dpa.
Себастіан Курц збирається у візитом чемності до Брюсселя, де зустрінеться з високими європейськими чиновниками. За кілька днів до вступу на посаду Курц пообіцяв дотримуватися політики ЄС щодо санкцій проти Росії. Його права рука віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе не раз заявляв, що він виступає за зняття санкцій із Росії. Проте додав, що Відню варто йти вслід за Брюсселем, бо антиросійські санкції — це те, чого прагне більшість у ЄС.
Курц і Штрахе запевнили, що новий уряд не проводитиме референдуму щодо можливого виходу країни зі складу ЄС. «Ми залишаємося в ЄС, але це не означає, що не можемо критикувати ЄС», — наголосив Гайнц-Крістіан Штрахе. А Себастіан Курц зауважив, що Австрія має намір наполягати на збільшенні ролі окремих країн-членів ЄС, щоб позбавити Брюссель важелів впливу на окремі сектори.