Верховна Рада створила посаду віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, яку обійняв Олег Уруський, що раніше керував Державним космічним агентством.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні парламенту зауважив, що сьогодні Україна потребує особливого погляду, особливої опіки для галузей промисловості. «Статус віцепрем’єра для нового міністра дуже чітко вказує на пріоритети нашого уряду. Ми розуміємо, що українським стратегічним галузям промисловості потрібне нове бачення, потрібні нові підходи. Україна має стати майданчиком для появи нових технологій», — цитує слова Прем’єра УНІАН.
Напередодні під час засідання уряду Денис Шмигаль заявив, що призначення такого віцепрем’єра дасть змогу значно покращити управління стратегічними галузями промисловості. А щоб створювати передові технології в умовах обмеженої кількості ресурсів, необхідно дуже якісно змінити підходи до управління.
Виступаючи в парламенті перед призначенням на посаду, Олег Уруський своїм пріоритетним завданням на сьогодні назвав ліквідацію хаосу у промисловості. «Сьогодні принциповий момент, щоб ми повернулися обличчям до нашої промисловості. Сподіваюся на плідну співпрацю з депутатським корпусом, адже тільки разом зможемо вийти з кризової ситуації. Необхідно внести зміни до закону про особливості управління підприємствами оборонно-промислового комплексу», — зазначив він.
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