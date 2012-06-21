Китайський перевізник CRRC почав експлуатувати новий вид громадського транспорту — ART (Autonomous Rail Rapid Transit, автономний рейковий швидкісний транспорт). Це щось накшталт поїзда і автобуса. Кожна одиниця складається з трьох вагонів, що вміщають до 100 пасажирів кожен, і рухається зі швидкістю до 70 км / ч. На відміну від трамвая або поїзда, пересувається він спеціально розміченими дорогами, а не рейками, повідомдяє ПМ.

Розробники ART почали випробовування  системи ще в червні, а тепер перші машини виїхали на дороги міста Чжучжоу і почали перевозити пасажирів. 

На одному заряді батареї потяг з трьох вагонів проїжджає всього 25 кілометрів, зате щоб повністю зарядити акумулятор, йому потрібно всього 10 хвилин. Оскільки ART не потрібні ні рейки, ні дроти, впровадження в міську транспортну систему обходиться дешевше, ніж прокладка трамвайних і тролейбусних маршрутів.

Крім того, оскільки ART — електричний вид транспорту, він не забруднює довкілля, що вкрай актуально для Китаю. Екологічна ситуація в китайських містах складна, продажі електромобілів ростуть, а уряд планує повністю відмовитися від виробництва дизельних і бензинових автомобілів.

А щоб не пропадали старі трамвайні колії, CRRC розробила новий тип трамвая, що працюватиме на водневому паливі. Перші вагони на водневих елементах виїхали на дороги міста Таншань в кінці жовтня цього року, повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа. 

 