Китайський перевізник CRRC почав експлуатувати новий вид громадського транспорту — ART (Autonomous Rail Rapid Transit, автономний рейковий швидкісний транспорт). Це щось накшталт поїзда і автобуса. Кожна одиниця складається з трьох вагонів, що вміщають до 100 пасажирів кожен, і рухається зі швидкістю до
Розробники ART почали випробовування системи ще в червні, а тепер перші машини виїхали на дороги міста Чжучжоу і почали перевозити пасажирів.
На одному заряді батареї потяг з трьох вагонів проїжджає всього
Крім того, оскільки ART — електричний вид транспорту, він не забруднює довкілля, що вкрай актуально для Китаю. Екологічна ситуація в китайських містах складна, продажі електромобілів ростуть, а уряд планує повністю відмовитися від виробництва дизельних і бензинових автомобілів.
А щоб не пропадали старі трамвайні колії, CRRC розробила новий тип трамвая, що працюватиме на водневому паливі. Перші вагони на водневих елементах виїхали на дороги міста Таншань в кінці жовтня цього року, повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.